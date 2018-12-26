Россия призвала ОЗХО завершить расследование инцидента с химоружием в Сирии

26 декабря 2018 15:05 (UTC+04:00)

РФ призывает ОЗХО без оглядки на политические заказы и в сжатые сроки завершить расследование инцидента с химоружием в сирийской Думе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем технический секретариат ОЗХО заняться своей прямой задачей, завершить в самые сжатые сроки расследование инцидента в городе Дума, которое должно быть проведено независимо, транспарентно, высокопрофессионально и без оглядки на некие политические заказы каких-либо стран Запада, пусть даже влиятельных", - сказала Захарова на брифинге.

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