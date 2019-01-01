После ЧП в Магнитогорске остается неизвестной судьба 32 человек

Местонахождение 32 человек после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области остается неизвестным, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает региональное управление МЧС.

"С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 15 человек, из них девять человек погибли (детей нет), шесть - спасены (в том числе два ребенка). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Проводится работа по установлению местонахождения еще 32 человек", - говорится в сообщении.

Около 4.00 мск в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли девять человек.

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