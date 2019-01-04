Столтенберг заявил, что в диалоге с Москвой делает ставку на Совет Россия - НАТО

4 января 2019 15:44 (UTC+04:00)

Совет Россия - НАТО (СРН) является важным инструментом для поддержания диалога с Москвой. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в пятницу агентством DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока рано говорить, когда именно будут дальнейшие встречи [в рамках СРН], но они будут. Я делаю ставку на диалог с Россией, поскольку Россия является нашим соседом", - сказал он. По его словам, СРН важен "для диалога на политическом и военном уровне". "Именно в такие времена, как сейчас, важно встречаться и говорить", - полагает генсек НАТО.

Столтенберг не стал спекулировать на тему, что сделает НАТО, если США все же выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом, по его словам, альянс, отталкиваясь от утверждений Вашингтона, что данный договор нарушает Россия, пытается убедить Москву его соблюдать. Он сказал, что у РФ есть сейчас "последний шанс", чтобы подтвердить свою приверженность ДРСМД.

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