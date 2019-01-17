На Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч

Вулканологи с ночи четверга фиксируют на камчатском вулкане Шивелуч схождение раскаленных лавин по склонам активного купола. Об этом сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Шивелуч начал извержение. По склонам сходит лава", - сообщил собеседник агентства.

Сотрудники МЧС в свою очередь рекомендуют туристам воздержаться от посещения начавшего извергаться вулкана и его окрестностей.

"Туристам рекомендовано воздержаться от посещения вулкана, который расположен в Усть-Камчатском районе Камчатского края. В настоящее время на Шивелуче наблюдается экструзивно-эксплозивное извержение, сопровождаемое мощной парогазовой активностью вулкана с выбросом пепла и обрушением раскаленных лавин", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка.

Групп туристов сейчас в районе вулкана нет, но существует вероятность самостоятельного посещения Шивелуча. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулкану Шивелуч и тем более не совершать на него восхождений.

"В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Кроме того, при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя", - говорится в сообщении.

По информации начальника Камчатской вулканостанции Юрия Демянчука, причиной активизации вулкана могли послужить декабрьские землетрясения, до декабря в течение всего 2018 года активность не проявлялась. По словам Демянчука, находиться вблизи Шивелуча сейчас опасно, "даже от небольших выбросов убежать невозможно, так как они сопровождаются пирокластическими потоками (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, образующаяся при извержении вулкана) со скоростью 100-200 км/ ч".

С начала декабря вулканологи фиксируют на Шивелуче высокую активность, за последние полтора месяца вулкан почти каждый день выбрасывал столбы пепла. Высота вулкана - 3283 метра. В последний раз он извергался в 2010 году.

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