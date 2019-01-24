Кремль считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы

Россия считает незаконной попытку узурпации власти оппозицией в Венесуэле и предостерегает третьи страны от вмешательства в дела республики. Легитимным главой Венесуэлы Москва признает Николаса Мадуро, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права", - сказал представитель Кремля. По его словам, это лежит в основе позиции РФ и более развернутое заявление по данному вопросу было сделано внешнеполитическим ведомством России.

Как подчеркнул Песков, Москва "самым внимательным образом" отслеживает развитие событий в Венесуэле и весьма обеспокоена складывающейся ситуацией. "В том числе мы обеспокоены заявлениями, которые не исключают какое-либо вмешательство извне, вмешательство третьих стран в развитие событий, во внутренние дела Венесуэлы. Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия, а слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными", - сказал представитель Кремля.

"Господин Мадуро является легитимным главой государства Венесуэлы", - заявил Песков, назвав неуместным вопрос о том, готова ли Москва предоставить политическое убежище Мадуро, если он об этом попросит.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, прогнозировали ли в Кремле подобное развитие ситуации в Венесуэле, отметив лишь, что "это не является предметом прогнозной деятельности Москвы, это внутреннее дело Венесуэлы".

Отвечая на вопрос, как в Москве оценивают потенциал сотрудничества с Венесуэлой, пресс-секретарь президента РФ отметил, что в этой стране работают и расширяют свое присутствие ряд российских компаний, осуществляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В целом, по словам Пескова, Венесуэла является важным торгово-экономическим партнером России. Он напомнил, что в минувшем декабре Мадуро посещал Россию и у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых "произошла "сверка часов" по всему спектру областей" сотрудничества двух стран. "Поэтому, конечно, мы заинтересованы в сохранении и совершенствовании наших добрых отношений с Венесуэлой", - заключил Песков.

Венесуэла пока не обращалась за помощью к России, сообщил Дмитрий Песков.

"Пока не было никаких обращений на этот счет", - ответил представитель Кремля на вопрос, рассматривает ли в данный момент Москва варианты поддержки Венесуэлы. По его мнению, сейчас не стоит предполагать, какой ответ даст РФ Венесуэле, если обращение о помощи поступит. "Здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны", - пояснил Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина с Мадуро, представитель Кремля заверил: "Если он будет запланирован, мы вас проинформируем".

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