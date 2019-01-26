В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

Память погибших чтят в субботу на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где погребены сотни тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Санкт-Петербург 27 января отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
В церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер законодательного собрания города Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители Главкомата ВМФ РФ, судьи Конституционного суда, ветераны и жители блокадного Ленинграда.
Пискаревское мемориальное кладбище расположено на северо-востоке Санкт-Петербурга, является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.
В Петербурге в субботу проходят памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Церемонии возложения венков и цветов проходят на Серафимовском, Смоленском и Богословском кладбищах, Невском воинском кладбище "Журавли", а также на Площади Победы и у Триумфальной арки Победы в Красном селе. Утром петербуржцы возложили венки и цветы к памятной табличке на Невском проспекте, 14 "Граждане! При артобстреле эта сторона наиболее опасна". Эта табличка сохранилась со времен блокады Ленинграда.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.
Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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