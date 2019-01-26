В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

Память погибших чтят в субботу на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где погребены сотни тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Санкт-Петербург 27 января отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер законодательного собрания города Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители Главкомата ВМФ РФ, судьи Конституционного суда, ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Пискаревское мемориальное кладбище расположено на северо-востоке Санкт-Петербурга, является одним из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. На кладбище воздвигнут мемориал павшим. Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех жертвах блокады и защитниках города. От Вечного огня до монумента "Мать-Родина" тянется трехсотметровая Центральная аллея. В братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. На мемориале есть также около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.