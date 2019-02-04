Спасатели эвакуировали 17 человек из горящего дома в центре Москвы

4 февраля 2019 05:25 (UTC+04:00)

Сотрудники МЧС эвакуировали 17 человек из горящего дома на Никитском бульваре в центре Москвы, среди них двое детей. Как передает Trend, об этом сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что по адресу Никитский бульвар, 12 произошел пожар на площади 200 квадратных метрах. Огонь распространился по перекрытиям. Один человек погиб, шесть были спасены. Локализация и ликвидация пожара пока не объявлялись.

"Эвакуированы 17 человек. Из них двое - дети", - рассказал собеседник агентства.

В то же время источник РИА Новости в экстренных службах указал, что на место вызвана техника для размещения эвакуированных людей.

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