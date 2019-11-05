Путин предложил заменить "Википедию" русским аналогом

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По поводу "Википедии"... Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде... Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная", - сказал Путин на заседании Совета по русскому языку.

Ранее в сентябре сообщалось, что почти 1,7 миллиарда рублей могут выделить на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах, соответствующую субсидию планируют выделить издательству "Большая российская энциклопедия".

Об этом говорилось в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

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