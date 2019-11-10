Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом

10 ноября 2019 01:05 (UTC+04:00)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, вопросы сирийского урегулирования. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В контексте реализации Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, принятого по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября, акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов ее территориальной целостности, суверенитета и единства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обменялись мнениями по ситуации в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению соответствующих российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году. Кроме того, стороны приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета и отметили решающий вклад стран - гарантов астанинского процесса в подготовку этого мероприятия.

"Подтверждено стремление и далее способствовать продвижению межсирийского политического диалога", - говорится в сообщении.

Двусторонние отношения

Пресс-служба также сообщила, что Путин и Эрдоган также обсудили ключевые аспекты российско-турецких отношений.

"Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества, в частности ходу реализации стратегических проектов в энергетике и в военно-технической сфере. С удовлетворением отмечено, что в конце декабря будет введен в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток", - отметили в Кремле.

Кроме того, сообщили там, в ходе разговора был согласован график предстоящих контактов на высшем уровне.

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