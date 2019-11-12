Путин ратифицировал соглашение о взаимодействии членов СНГ в случае ядерных аварий

12 ноября 2019 23:25 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о взаимодействии государств стран - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Документ регулирует вопросы, касающиеся порядка оказания помощи, организации работы групп по оказанию помощи, въезда группы на территорию государства запрашивающей стороны, транспортировки группы воздушным транспортом и ее технического оснащения, порядка ввоза на территорию государства запрашивающей стороны лекарственных препаратов, в том числе содержащих наркотические средства и психотропные вещества, порядка финансирования деятельности, информационного взаимодействия уполномоченных (компетентных) органов сторон друг с другом и с комиссией государств - участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

Соглашение было подписано в Астане (ныне Нур-Султан) 2 ноября 2018 года. Оно предполагает создание объединенной группы реагирования в случае аварии на ядерных объектах стран СНГ, которая должна прибыть на место происшествия в течение суток. Документ направлен на упрощение процедуры трансграничного перемещения специалистов, специальной техники и оборудования при возникновении кризисных ситуаций. Соглашением также предусмотрена разработка его участниками специальных унифицированных форм оповещения и согласование содержания передаваемой информации.

Группы специалистов для оказания помощи в случае аварий будут финансироваться за счет бюджетных средств той страны, которая эту помощь оказывает. В случае с РФ расходы на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований, действующих на базе Росатома, финансируются за счет средств специального резервного фонда этой госкорпорации.

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