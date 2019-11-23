В России произошел пожар на месторождении нефти

Возгорание в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области России произошло в субботу на нефтяном месторождении. Пострадавших нет. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 06:37 поступило сообщение о возгорании по адресу: Новосергиевский район, село Верхняя Платовка, Капитоновское месторождение. Площадь пожара уточняется. Угрозы населенному пункту нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия создали оперативный штаб. В тушении задействован 51 человек, привлечено 16 единиц техники. В 08:40 ликвидировали открытое горение.

"Силами администрации Платовского сельского совета проведен подворовой обход населения села Верхняя Платовка. На стационарном посту контроля качества атмосферного воздуха превышений ПДК по сероводороду не зафиксировано", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

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