Показ фильма Михаила Гусмана об Анатолии Добрынине и Карибском кризисе прошел в Вашингтоне

Показ документального фильма "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла" прошел в пятницу в Вашингтоне. Премьера в американской столице картины, автором которой является первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, состоялась в посольстве России, передает Trend

На вечер собрались представители аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, эксперты, журналисты. Присутствовали бывшие послы США в России Джеймс Коллинз и Джон Байерли, а также исследователь и один из крупнейших американских специалистов по истории русской архитектуры и зодчества, член Академии художеств России и профессор Тулейнского университета (штат Луизиана) Уильям Брумфилд, которому накануне вручили орден Дружбы. Брумфилд получил его в торжественной обстановке из рук посла России в США Анатолия Антонова.

С приветственным словом к гостям, пришедшим в российское посольство, обратился Антонов. Он рассказал о своем предшественнике, выдающемся дипломате и общественном деятеле, представлявшем СССР в США на протяжении почти четверти века. 6 ноября 2019 года Добрынину исполнилось бы 100 лет, к этой юбилейной дате и вышла картина, повествующая главным образом об обстоятельствах преодоления Советским Союзом и Соединенными Штатами Карибского кризиса.

"Сегодня мы решили показать вам фильм о жизни, некоторых событиях [из жизни] нашего известного советского посла Добрынина. Он провел 24 года в Вашингтоне. Я не могу себе это представить - как ему удалось это пережить", - отметил глава российской дипмиссии. Антонов признался, что ему тяжело представить, как бы он сам работал "в Вашингтоне при таких обстоятельствах в течение столь длительного времени". Посол в шутку выразил надежду на то, что сможет вернуться в Москву раньше, чем это удалось сделать Добрынину.

Антонов напомнил, что именно на период пребывания Добрынина на посту посла СССР в Соединенных Штатах пришелся Карибский кризис. "До возможной ядерной войны оставался всего один шаг, и Добрынин приложил все усилия, он предотвратил ситуацию, при которой две великие державы могли оказаться в [состоянии] ядерной войны. Мы высоко ценим то, что он сделал", - подчеркнул посол.

Первая встреча

Представляя картину, Гусман рассказал гостям о том, как лично познакомился с Добрыниным в августе 1975 года, когда находился в Вашингтоне в составе комсомольской делегации. "Нас размещали в американских семьях, селили по двое. Я оказался в семье вместе с нынешним ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Выделили маленькую кровать. Сейчас уже можно признаться: Анатолий Торкунов все время стягивал с меня одеяло", - рассказал Гусман.

В одну из ночей раздался телефонный звонок. "Сказали: срочно надо к послу. Я очень испугался, - вспоминает первый заместитель гендиректора ТАСС. - Оказалось, что одну из наших студенток поселили в семью с двумя огромными собаками, она жутко перепугалась. Ее перевезли в посольство, а меня вызвали, чтобы девушку как-то пристроить".

Ситуация разрешилась, когда на часах было четыре утра. "Спать уже было поздно. С четырех до девяти утра мы говорили с Анатолием Федоровичем [Добрыниным], это был незабываемый разговор", - отметил Гусман.

Впоследствии он еще несколько раз встречался с дипломатом. "За полгода до его ухода мы делали с ним большое интервью для нашего фильма о советско-американских отношениях, говорили 2,5 часа. Хотя он разменял девятый десяток, меня поразила свежесть его размышлений, острота ума и блестящий анализ. И это несмотря на то, что он уже многие годы был вне активной политики", - сказал Гусман.

По словам автора фильма, Добрынину выпала историческая миссия быть ключевым переговорщиком и действующим лицом от СССР в диалоге с США во время Карибского кризиса. "Роль дипломатов, тем более послов, сводится не к техническому выполнению инструкций из Центра, это великая творческая работа", - убежден известный журналист-международник и телеведущий.

О фильме

Гусман пояснил, что в процессе работы над фильмом съемочная группа ознакомилась с целым рядом рассекреченных советских и американских документов. Содержание этих документов свидетельствует "о важности диалога в такие драматические моменты, когда Никита Хрущев и Джон Кеннеди не хотели войны, но политические обстоятельства вели к тому, что наши страны могли схлестнуться в чудовищном военном столкновении", уточнил первый заместитель гендиректора ТАСС.

Лента рассказывает про сложные отношения между США и СССР во время Карибского кризиса. В картине использованы, к примеру, архивные интервью Добрынина, а также рассекреченные телеграммы, которые посылались в Москву. В фильм вошли интервью с патриархом американской дипломатии Генри Киссинджером, бывшим министром обороны США Робертом Макнамарой, племянником американского президента Джона Кеннеди, профессором Робертом Кеннеди - младшим и другими отставными и действующими официальными лицами двух стран.

Премьера работы в Москве состоялась 16 ноября в киноцентре "Октябрь".

Анатолий Добрынин был назначен послом в США в 1962 году при Никите Хрущеве. Дипломат занимал эту должность почти четверть века. Добрынину довелось иметь дело с шестью американскими президентами - Джоном Кеннеди, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом, Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Большую роль дипломат сыграл в урегулировании Карибского кризиса 1962 года и подписании Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 1972 году.

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