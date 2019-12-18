Путин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии

18 декабря 2019 01:31 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон отметили в ходе телефонного разговора необходимость разрешения кризиса в Ливии политико-дипломатическим путем, сообщает пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"При обмене мнениями по Ливии президенты отметили необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путем. В этой связи подтверждена поддержка Россией и Францией посреднических усилий ООН и ФРГ по мирному урегулированию", - говорится в сообщении.

Добавляется, что президенты также рассмотрели некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

"Условленно о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.

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