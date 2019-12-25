В 2020 году "АвтоВАЗ" повысит цены на все модели Lada

25 декабря 2019 07:41 (UTC+04:00)

Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего, на 3,8%, вырастет цена седана Vesta. Стоимость седана семейства Granta, которое является самым продаваемым в России, будет повышена на 2,5%. При этом на 2,9% будет поднята цена внедорожника Lada 4x4. Седан Lada Vesta Sport, который является самым дорогим автомобилем модельного ряда, подорожает на 1,5%. Стоимость хетчбэка Lada Xray вырастет на 0,8%.

Повышение цен не отразится на доле "АвтоВАЗа" на российском рынке, так как другие автопроизводители также заявили об увеличении цен. Другой источник подчеркнул, что подорожание модельного ряда не скажется и на объеме продаж. При этом в самом "АвтоВАЗе" от комментариев отказались.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

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