Лавров рассказал об отношениях с Турцией
У России и Турции очень хорошие отношения, но это не значит, что две страны во всем должны соглашаться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться", - сказал глава российского МИД, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами. Если такое присутствует, то это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает", - отметил российский министр.
Лента новостей
Определились финалисты соревнований по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в индивидуальной программе
Посол Колумбии встретился со спортсменками в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
Балаганное поведение Никола Пашиняна должно беспокоить в первую очередь его окружение - политолог (ВИДЕО)
В Азербайджане необходимо расширить возможности интеграции в общество детей с аутизмом - замминистра
ЮГК может быть использован для экспорта газа в Европу из других прикаспийских стран - французский эксперт
"Южный газовый коридор" сыграет важную роль в диверсификации источников поставок газа в Европу – норвежская компания
Джульетто Кьеза: Азербайджан, посредством «Южного газового коридора», меняет энергетическую карту Европы
Усилия по транспортировке газа из Каспийского региона в Европу вступают в финальную стадию - Шефчович
Азербайджан продолжит усилия для интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья - замминистра
В войсках Азербайджана учения и занятия должны проводиться в дневное и ночное время, в условиях приближенных к реально боевым - министр обороны (ФОТО)
На Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Азербайджан присоединяется к международному проекту "Дорога памяти" - увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы (ФОТО)
Участвуй в викторине и выиграй приз – сюрприз для зрителей Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку