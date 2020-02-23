Опытный образец гиперзвуковой ракеты создан для Су-57

Малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета разработана для российского истребителя пятого поколения Су-57, создан опытный образец боеприпаса. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС, как передает Trend, источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса "воздух - поверхность" для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил факт создания опытного образца и уточнил, что "ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем". Собеседники не раскрыли характеристики новейшего боеприпаса.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

В декабре 2018 года другой источник в оборонной отрасли сообщал ТАСС, что в рамках госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы. Су-57 планируется оснастить ракетой с характеристиками, подобными гиперзвуковым ракетам авиакомплекса "Кинжал", однако с внутрефюзеляжным размещением.