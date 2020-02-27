Российская академия наук пожалуется в ООН на Илона Маска

Российская академия наук намерена направить в ООН письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, поскольку развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, рассказал астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

"Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН (Юрием) Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет", - сказал он, выступая на презентации в Московском планетарии книги американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона "На службе у войны".

По приведенным им данным, 30-40% астрономических снимков будут испорчены следами от "светящихся" отраженным от Солнца светом спутников Илона Маска.

По его словам, идею поддерживают коллеги из Европейского астрономического общества, на совещании которого его члены обратились к национальным структурам, чтобы те выступили за ограничение развертывания крупных спутниковых систем. В частности, планы российских коллег поддерживают ученые из Португалии.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.