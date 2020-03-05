Путин: Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы обострения в Идлибе

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что страны нашли приемлемое решение проблемы обострения в сирийском Идлибе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз", - сообщил Путин.

Тесный личный контакт лидеров РФ и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем, отметил российский лидер. "Наш тесный личный контакт позволяет оперативно решать различные вопросы двустороннего сотрудничества и вырабатывать общие подходы к урегулированию ключевых международных проблем", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что провел в текущем году уже третью встречу с президентом Турции. По его словам, в ходе переговоров в центре внимания была "весьма острая ситуация, сложившаяся в сирийской провинции Идлиб".

Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. "По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций", - сказал Путин.

По словам российского лидера, договоренности саммита РФ и Турции должны положить конец страданиям мирного населения в Сирии. "Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец страданиям мирного населения и нарастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской Республике между всеми конфликтующими сторонами", - заявил он.

Переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно, добавил Путин.