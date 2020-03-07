"Аэрофлот" сокращает количество рейсов в Тегеран
Авиакомпания "Аэрофлот" сократит с 8 марта количество рейсов в Иран с пяти до одного в неделю. Об этом говорится в сообщении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Причины такого решения компания не называет, но накануне она приняла решение сократить количество рейсов в Италию, Южную Корею и Вьетнам из-за снижения спроса на фоне коронавируса.
"Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево - Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.
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