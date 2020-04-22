Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 260
Около 30 пациентов с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки. Таким образом, общее число умерших больных в столице достигло 261. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: в Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты", - сказали в штабе.
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