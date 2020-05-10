Илон Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру Tesla из Кремниевой долины

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры компании из Пало-Альто (штат Калифорния) из-за сохраняющегося запрета властей на возобновление работы ее завода во Фримонте. Соответствующее заявление предприниматель опубликовал в субботу в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это стало последней каплей", - написал Маск, комментируя новость о том, что власти шести округов, входящих в область залива Сан-Франциско, продлили до конца мая санитарные ограничения, которые в том числе подразумевают запрет на функционирование завода Tesla на фоне пандемии нового коронавируса. "Tesla немедленно перенесет свою штаб-квартиру, а также все будущие программы в Техас или Неваду", - подчеркнул предприниматель.

При этом он отметил, что завод во Фримонте также может быть перенесен в другое место в зависимости от того, как местные власти "будут относиться к Tesla в будущем". Завод был временно закрыт из-за угрозы распространения коронавируса 23 марта.

Ранее Маск высказывал мнение о том, что санитарные меры, введенные на большей части территории США из-за распространения нового коронавируса, являются слишком жесткими и нарушают права граждан.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.