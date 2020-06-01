Трамп и Путин обсудили прогресс в отношении проведения встречи G7

Россия 1 июня 2020 23:58 (UTC+04:00)
Трамп и Путин обсудили прогресс в отношении проведения встречи G7

Президент США Дональд Трамп обсудил в понедельник по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным прогресс в отношении проведения саммита Группы семи (G7). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Кроме того, лидеры двух стран обсудили прогресс в созыве G7", - написал он.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита Группы семи с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. Главы государств отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере, условились продолжить двусторонние контакты на различных уровнях. Среди других тем Путин и Трамп затронули вопросы энергетики, сотрудничества в космосе и борьбу с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.

Борьба с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп обсудил в понедельник по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным борьбу с коронавирусом и открытие мировых экономик.

"Президент США провел телефонный разговор с президентом России. Президенты обсудили последние усилия в борьбе с пандемией коронавируса и открытие мировых экономик, - отметил Дир. - Дональд Трамп рассказал, что США усердно работают в вопросе здравоохранения для американцев внутри страны, а также по обеспечению содействия другим странам, включая передачу 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для российского народа".

Ранее о разговоре глав государств сообщала пресс-служба Кремля. Президент РФ выразил признательность в связи с поставкой американских аппаратов.

Общая стоимость 200 американских аппаратов ИВЛ вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе - так же, как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам.

Эффективный контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп подчеркнул в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным необходимость эффективного контроля над вооружениями.

"Президент Трамп также подчеркнул необходимость эффективного контроля над вооружениями", - заявил он.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, главы государств отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере, условились продолжить двусторонние контакты на различных уровнях. Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита Группы семи с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. Среди других тем Путин и Трамп затронули вопросы энергетики, сотрудничества в космосе и борьбу с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.

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