В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
Еще 55 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших в результате заражения этим вирусом достигло 2 919. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в столице умерли 2 919 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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