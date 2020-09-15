В России за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом с 27 июля

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 529, это максимум с 27 июля. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным штаба, суточный прирост в относительном выражении уже месяц не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 073 849 человек.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), в Смоленской области (0,1%), в Московской области, Республике Карелия и Чеченской Республике (по 0,2%).

Новые 206 случаев выявлены в Санкт-Петербурге, 165 в Ростовской области, 151 в Московской области, 139 в Нижегородской области и 134 в Ставропольском крае.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 170 759 человек.