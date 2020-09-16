Российские банки снизили выдачу потребкредитов почти на 30%

Российские банки выдали в январе - августе 9,19 млн потребительских кредитов, что на 27,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В августе 2020 года было выдано 1,31 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 23,9% меньше, чем годом ранее, но на 5,8% больше, чем в июле 2020 года.

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в январе - августе 2020 года было выдано в Москве (436,1 тыс.), Московской области (393,4 тыс.) и Краснодарском крае (345,3 тыс.)

"В последние месяцы выдача потребкредитов умеренно растет, постепенно отыгрывая падение. На наш взгляд, это объясняется как снижением ставок и маркетинговой активностью банков, так и отложенным спросом на потребкредиты, сформировавшимся в апреле - июне текущего года. Однако до прошлогоднего уровня выдачи потребкредитов пока еще очень далеко", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.