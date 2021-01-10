В России впервые с 18 ноября выявили менее 23 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 851. Общее количество инфицированных достигло 3 401 954, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Впервые с 18 ноября число новых выявленных случаев оказалось ниже 23 тысяч. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня не превышает 0,7%.

В настоящее время в России продолжают лечение 561 228 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 080. Всего уже вылечились 2 778 889 человек.

Количество выписанных пациентов за сутки, согласно данным штаба, два дня подряд превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 470 днем ранее. Всего от инфекции умерли 61 837 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 216. Всего в столице с начала пандемии выявили 857 568 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,5%.

За сутки в Москве умерли от инфекции 77 пациентов, всего в столице зарегистрировано 11 950 летальных исходов из-за коронавируса.

В столице были выписаны по выздоровлению 7 045 пациентов за сутки. За все время выздоровели 695 106 человек. В настоящее время продолжают лечение 150 512 человек.