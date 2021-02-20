Россия и австрийские компании ведут переговоры по производству «Спутника V»

Россия и Австрия планируют наладить партнерство в производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ведутся переговоры с несколькими компаниями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы уже ведём переговоры с несколькими австрийскими компаниями, мы хотели бы иметь партнёрство с Австрией по производству и, в том числе, по экспорту этой вакцины из Австрии в другие страны», — сказал Дмитриев.