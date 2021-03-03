В России за сутки выявили 10 535 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 535. Общее количество инфицированных достигло 4 278 750. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,25%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%) и Магаданской области (0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 962 заразившихся в Санкт-Петербурге, 691 - в Московской области, 388 - в Нижегородской области, 286 - в Воронежской области, 277 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 337 668 человек.