Один человек погиб после обрушения квартир в жилом доме в России
Мужчина погиб при взрыве в многоэтажки в Зеленодольске, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"В 23.27 обнаружен погибший мужчина", - сказали в МЧС.
В МЧС добавили, что дом газифицирован и электрифицирован.
"Дом 1974 года постройки, 50 квартирный", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 29 марта в 22:44 произошел взрыв газа в девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Между седьмым и восьмым этажами обрушились перекрытия. Один человек спасен из-под завалов. Четырем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Проводится эвакуация жильцов.
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