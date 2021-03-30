Один человек погиб после обрушения квартир в жилом доме в России

Мужчина погиб при взрыве в многоэтажки в Зеленодольске, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В 23.27 обнаружен погибший мужчина", - сказали в МЧС.

В МЧС добавили, что дом газифицирован и электрифицирован.

"Дом 1974 года постройки, 50 квартирный", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 29 марта в 22:44 произошел взрыв газа в девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Между седьмым и восьмым этажами обрушились перекрытия. Один человек спасен из-под завалов. Четырем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Проводится эвакуация жильцов.