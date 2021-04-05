В России выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 646, до 4 589 540. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших остался на уровне 0,19%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 052, до 4 211 133. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.