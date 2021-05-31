Виталий Игнатенко побеждает Затулина на праймериз в Сочи

БАКУ/Trend/ - По подсчетам предварительных результатов предварительного голосования партии "Единая Россия" по Сочинскому одномандатному избирательному округу №50 Константин Затулин проигрывает другому кандидату - экс-генеральному директору ТАСС Виталию Игнатенко, передает Trend.

Из 23 тысяч голосовавших по округу более 50,50% проголосовали за Игнатенко (9872), Затулин получил только 7818 голосов. В голосовании же в Сочи Затулин получил лишь 30% голосов (4681). За Игнатенко проголосовали 9578 человек (61,71%).

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования. Список кандидатов на думские выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование к выборам в Госдуму зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

В основе процедуры онлайн-голосования - технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства.

Предварительное голосование также проходит по кандидатам партии на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.