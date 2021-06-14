Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля, выразив надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент.