Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля
Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля, выразив надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент.
Лента новостей
Экс-глава МИД Эстонии приветствует возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карту минных полей
Сербия заинтересована в импорте азербайджанского газа по «Южному газовому коридору» - вице-премьер (Эксклюзив)
"Последний звонок" проходит с соблюдением мер, связанных с пандемией - бакинское Управление образования
Передача Арменией карты с месторасположением 97 тыс. мин - итог созданной в регионе Президентом Ильхамом Алиевым новой реальности – депутат
Если бы бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном во второй Карабахской войне, у него вряд ли были бы шансы - мнение
Предоставление карты минных полей Агдамского района - большая победа Президента Ильхама Алиева - израильский эксперт
Всемирный банк выделяет средства Узбекистану на развитие Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей
Анкара окажет всяческую поддержку возрождению Карабаха – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив)
В центральном регионе Грузии при поддержке государства открылось еще одно крупное холодильное хозяйство
ЕС приветствует возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей – Верховный представитель
Город Агдам станет одним из крупнейших городов Азербайджана - спецпредставитель Президента Азербайджана
Мины, заложенные на прежде оккупированных территориях Азербайджана, являются серьезным препятствием – Бренда Шаффер (Эксклюзив)
Украинские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана – посол (Эксклюзив)