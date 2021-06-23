Песков заявил, что производитель "Спутника V" в РФ исправил все нарекания со стороны ВОЗ

Предприятие - производитель "Спутника V" в РФ исправило вызвавшие нарекания со стороны Всемирной организации здоровья (ВОЗ) недочеты в плане соблюдения технических требований по производству вакцин от коронавируса. Об этом журналистам сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание, и все, что нужно было исправить, было исправлено", - заявил Песков.

При этом представитель Кремля сделал акцент на то, что соответствующие российские ведомства осуществляют самый жесткий контроль за соблюдением всех правил производства вакцин от коронавируса. "Соответствующими контрольными ведомствами, естественно, контроль осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль", - заверил Песков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела инспекции на четырех фармацевтических предприятиях в России, где развернуто производство вакцины "Спутник V", и высказала озабоченности в отношении одного из производств. Свои предварительные выводы эксперты опубликовали ранее в среду на сайте организации.

Как отметили в Минпромторге, Минздраве и Росздравнадзоре, многоступенчатая система контроля качества выпускаемых препаратов исключает риск попадания не соответствующей требованиям партии к конечному потребителю.