В России за сутки выявили 20 182 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 182. Впервые с 24 января в стране выявили более 20 000 заболевших за один день, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,38%. Всего с начала пандемии в России заразились 5 388 695 человек.

За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области составило 2 308, в Нижегородской области - 299, в Республике Бурятия - 258, в Воронежской области - 223, в Республике Крым - 221. В настоящее время в России болеют 341 617 человек.