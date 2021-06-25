В России экипаж выжил после падения самолета

Легкомоторный самолет, который в четверг вечером перестал выходить на связь, потерпел крушение в Архангельской области России, два члена экипажа найдены живыми. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Самолет обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в Котлас. Пилот и летчик-наблюдатель в сознании, состояние уточняется", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее спасатели вылетели на поиски легкомоторного самолета, который мониторил лесопожарную обстановку в Верхнетоемском районе Архангельской области. С 18:45 командир воздушного судна не выходил на связь.

Всего на борту самолета находились два человека.