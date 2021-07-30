В России выявили 23 564 случая заражения коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 564, до 6 242 066. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.
Число выздоровевших возросло за сутки на 20 485, до 5 588 848. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов возросло за сутки на 794 против 799 днем ранее, до 157 771. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,53%, следует из данных штаба.
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