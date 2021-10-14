Сергей Меликов избран главой Республики Дагестан

Депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана в четверг избрали на пост главы республики Сергея Меликова, руководящего регионом с октября 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За Меликова проголосовали 82 из 90 депутатов Народного Собрания.

"Меликов Сергей Алимович избран главой Республики Дагестан", - сказал председатель счетной комиссии Артур Исрапилов.

Согласно региональному законодательству, главу Дагестана выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, представленных в Госдуме и Народном Собрании республики. 20 сентября президент РФ Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Дагестана: врио руководителя республики Сергея Меликова (выдвинут партией "Единая Россия"), члена избиркома республики, с сентября 2021 года - депутата Народного собрания Самира Абдулхаликова (КПРФ) и заместителя председателя республиканского парламента Камила Давдиева ("Справедливая Россия - За правду"). За Давдиева проголосовали два депутата, еще двое отдали свои голоса за Абдулхаликова.

Обращаясь к депутатам Народного Собрания, Меликов поблагодарил их за оказанное доверие и поддержку.

"Доверие президента страны, поддержка Народного Собрания - это мощнейший ресурс для решения наболевших проблем Дагестана, для вывода его на траекторию устойчивого и динамичного развития. Мудрый дагестанский народ всегда сам принимал судьбоносные решения на пути становления и укрепления свой государственности. Вступая в должность главы республики, я понимаю, что становлюсь частью этой летописи, сознаю свою колоссальную ответственность перед всем нашим многонациональным народом", - сказал избранный глава республики.