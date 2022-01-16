В России за сутки выявили 29 230 случаев коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 29 230 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 декабря 2021 года ( тогда было зафиксировано 29 558 случаев). Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 803 534, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

За сутки скончались 686 пациентов с COVID-19 — это минимум с 5 июля. Всего с начала пандемии умерли 321 320 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 731, общий — 9 858 615.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета в стране составил 63,7 процента. Первым компонентом вакцины привито 80 184 717 россиян, вторым — 76 520 849.