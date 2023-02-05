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Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в последнем поединке в карьере

Россия Материалы 5 февраля 2023 08:51 (UTC +04:00)
Федор Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в последнем поединке в карьере

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Райана Бейдера в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Главный бой турнира Bellator 290 состоялся в Лос-Анджелесе утром по московскому времени и завершился в первом раунде: Бейдер нокаутировал россиянина. В результате 39-летний американский спортсмен защитил звание чемпиона.

Ранее соперники встречались в январе 2019 года в Лос-Анджелесе. Тогда американский боец победил Емельяненко-старшего техническим нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда. Это принесло Бейдеру статус чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Для 46-летнего Емельяненко бой против Бейдера был заключительным в карьере.

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