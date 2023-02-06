В России выявили 8 084 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 084, летальных исходов из-за ковида - на 40. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 410 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии - 22 004 828 и 395 319 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 010 против 5 200 днем ранее, до 21 384 884.

За сутки в РФ госпитализировали 450 заболевших против 618 днем ранее (снижение на 27,2%). Число госпитализаций выросло в 23 регионах и снизилось в 47, в 15 субъектах ситуация не изменилась.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 32,7%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей увеличилось на 21,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 65 регионах. Заболеваемость выросла в 83 регионах, следует из данных штаба.