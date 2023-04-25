В России выявили 5 093 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 093, летальных исходов из-за ковида - на 35. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 458 случаев заражения и 34 смерти, всего с начала пандемии - 22 820 815 и 398 142 соответственно. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 397 против 4 917 днем ранее, до 22 214 413.

За сутки в России госпитализировали в 3,5 раза больше заболевших ковидом, чем днем ранее, - 1 339 против 382. Число госпитализаций увеличилось в 71 регионе и уменьшилось в 5, еще в 9 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 569 против 593 днем ранее, до 3 502 484. Число умерших возросло на 9, до 48 659, количество случаев выздоровления - на 1 090, до 3 312 635.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 612 случаев заражения и 794 случая выздоровления, всего с начала пандемии - 1 936 670 и 1 892 492 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 8, до 37 584.