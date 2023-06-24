Действия Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка - Генпрокуратура РФ

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре России прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В Генпрокуратуре отметили, что будет дана надлежащая правовая оценка его действиям.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства, передает Trend.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е. В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - говорится в сообщении.