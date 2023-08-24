Промпроизводство в России выросло на 4,9%

БАКУ /Trend/ - В июле 2023 года объем промышленного производства в России увеличился на 4,9% по сравнению с июлем 2022 года, передает Trend.

С начала года до июля рост составил 2,6% по годовой динамике.

Относительно предыдущего месяца, в июле произошло увеличение промышленного производства на 1%.

Что касается добычи полезных ископаемых в России, в июле было зарегистрировано снижение на 1,5% по годовой динамике (за период с января по июль снижение составило 1,3%). В то же время, производство в обрабатывающих отраслях выросло на 9,5% (за январь-июль - на 6,1%). В энергетическом секторе, включая электроэнергию, газ и пар, показатели в июле увеличились на 2,7% (за семь месяцев - на 0,2%). В области водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов произошел рост в производстве на 8% (хотя за семь месяцев показатель снизился на 3,7%).

Согласно статистическим данным, в июле добыча угля в России выросла на 4,4% по годовой динамике, добыча металлических руд снизилась на 1,9%, а добыча прочих полезных ископаемых увеличилась на 7,9%.