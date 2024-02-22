Россия получила до 400 иранских баллистических ракет

БАКУ /Trend/ - Иран предоставил российским войскам около 400 баллистических ракет. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 километров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Reuters, три неназванных иранских источника рассказали изданию, что часть переданных ракет – из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Такая ракета способна уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Как рассказал один из иранских источников, поставки стартовали в начале января после того, как в конце прошлого года была заключена сделка на встречах между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности. Они проходили в Тегеране и Москве.

Еще один неназванный иранский военный чиновник уточнил, что уже состоялось по меньшей мере четыре поставки ракет. В ближайшее недели ожидается новая передача.

Другой чиновник заявил, что часть ракет была отправлена в Россию на корабле через Каспийское море, а часть – самолетом.

«Будут и другие поставки. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем», – добавил он.

Американский чиновник сообщил Reuters, что Вашингтон видел свидетельства активного продвижения переговоров между Россией и Ираном, но пока нет никаких признаков того, что поставки состоялись.