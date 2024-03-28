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Глава Службы внешней разведки России посетил КНДР

Россия Материалы 28 марта 2024 07:43 (UTC +04:00)
Глава Службы внешней разведки России посетил КНДР

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Делегация Службы внешней разведки (СВР) России во главе с директором Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян с 25 по 27 марта, где провела переговоры с министром государственной безопасности Ли Чхан Дэ и другими представителями министерства, передает Trend.

Целью визита было обсуждение укрепления сотрудничества в ответ на "интриги враждебных сил", как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей международной и региональной обстановке вокруг Корейского полуострова и России.

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