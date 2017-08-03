Глава оппозиционной турецкой партии VATAN выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в Турции

БАКУ /Trend/ - Глава оппозиционной турецкой партии VATAN Догу Перинчек выдвинул кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в 2019 году.

Об этом написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter заместитель председателя партии VATAN Мехмет Бэдри Гюлтекин

Гюлтекин отметил, что Перинчек единственный лидер, который может стать реальным соперником нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отметим что в президентских выборах в Турции, которые состоялись 10 августа 2014 года, Эрдоган набрал 51,79 процента голосов избирателей.

Отметим, что следующие президентские выборы в Турции состоятся в 2019 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu