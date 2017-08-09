В Турции ранены пять военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Битлис получили ранения пять военнослужащих в результате срыва двери в одном из вагонов поезда перевозящего военных, сообщают в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению состояние одного из военнослужащих оценивается как крайне тяжелое.

Сообщается, что все получившие травмы военнослужащие были доставлены в военный госпиталь в провинции Битлис.

Согласно информации СМИ, помимо военнослужащих поезд также перевозил военный груз в одну из воинских частей.

По данному факту возбужденно уголовное дело. О других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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