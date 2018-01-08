Полиция Стамбула конфисковала 500 кг наркотических веществ

8 января 2018 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула конфисковала 500 килограммов наркотических веществ, говорится в сообщении полиции Стамбула, распространенной в понедельник.

Согласно сообщению, из общего объема конфискованных наркотиков на долю героина пришлось 150 килограммов.

В сообщении также отмечается, что в рамках спецоперации были задержаны три наркокурьера обеспечивающих доставку наркотических веществ.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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