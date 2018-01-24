Турция вернет сирийских беженцев обратно на родину - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция вернет обратно на родину сирийских беженцев, число которых превышает три миллиона человек, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в среду турецкие СМИ.

Глава государства отметил, что сирийские беженцы вернутся на очищенные от террористов территории Сирии.

«Турция не намерена оккупировать Сирию, наоборот она очищает ее от террористов», - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что операция «Оливковая ветвь» успешно продолжается и ВС Турции вместе с бойцами Свободной сирийской армии (ССА) продолжают очищать Африн от террористов.

Отметим, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией (ССА) военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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