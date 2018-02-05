Турция не пожертвует ради вступления в ЕС своими интересами – Эрдоган

5 февраля 2018 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не пожертвует ради вступления в ЕС своими интересами, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишут в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Евросоюз заблокировал переговоры с Анкарой под тем предлогом, что якобы Турция не выполнила его требований.

"Турция выполнила все требования Евросоюза и намерена стать его полноправным членом, и другие условия ЕС Анкару не интересуют», - сказал президент страны.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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